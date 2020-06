Thomas Meunier neemt afscheid van Franse topclub: "De Champions League zal voor PSG zijn"

De officiële transfer van Thomas Meunier naar Dortmund, die al enkele dagen werd verwacht, werd donderdag officieel gemaakt en de Belg wilde graag afscheid nemen van zijn ex-club.

Bijna dag op dag vier jaar geleden tekende Thomas Meunier bij Paris Saint-Germain. Nu gaat hij een nieuwe wending geven aan zijn carrière, want de Rode Duivel gaat in de Bundesliga aan de slag bij Dortmund. Toch zal hij zijn jaren in Parijs niet vergeten.

Thomas Meunier heeft enorm veel respect voor de Franse topclub. "Van de eerste tot de laatste seconde was het spelen voor PSG een voorrecht", begon de Rode Duivel, die "vier prachtige jaren" in de Franse hoofdstad doorbracht.

En nadat hij de fans, de staf en zijn ploegmaats had bedankt, concludeerde de Rode Duivel met de woorden: "De Champion's League zal voor PSG zijn."