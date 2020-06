Supporters die moeten zwijgen en geen pint mogen drinken in het stadion? "Arme veiligheidsdiensten"

De Nederlanders mogen vanaf 1 juli naar het stadion, maar daar zullen ze niet mogen roepen, naast nog een reeks veiligheidsprotocollen. Eddy Janssis, voorzitter van de overkoepelende Belgische supportersorganisatie, ziet zo'n maatregel problemen opleveren. Ook als het in België zou gebeuren...

Janssis ziet er weinig heil in. "Fans zullen zich dus moeten gedragen alsof ze in de cinema zitten? Zonder pint en een braadworst dan nog, wellicht", vertelt hij in HLN.

Janssis ziet echter dat het een onmogelijk op te lossen probleem is. "Supporters die geacht worden zich te gedragen als een cinemabezoeker, is vragen om problemen. Het gaat tegen de natuur van de supporter in. En wat als men matchen achter gesloten deuren gaat spelen? Ik denk dat er bij een aantal ploegen dan tóch supporters aan de poort zullen staan. Je kan het volgens mij niet tegenhouden. Arme veiligheidsdiensten."