🎥 Fabelachtige vrije trap van De Bruyne houdt Liverpool niet van zijn eerste titel in 30 jaar: Klopp overmand door emoties

30 jaar, zo lang heeft het geduurd voor Liverpool nog eens de schaal met de grote oren mocht opheffen in Engeland. Door de nederlaag van dichtste belager Man City, was het donderdagavond eindelijk van dat. Jürgen Klopp heeft na vijf jaar bij Liverpool zijn grote doelstelling binnengehaald.

De Duitse topcoach won vorig jaar al de Champions League, maar voor de enthousiaste Liverpool-aanhang zal deze prijs misschien net nog iets zoeter smaken. Wat de titel voor Klopp betekende liet hij zien in onderstaand filmpje.

IM FUCKING CRYING JURGEN KLOPP I LOVE YOU MAN 😭😭😭 pic.twitter.com/ruG0oygppt — * (@sxlmss) June 25, 2020

Na een masterclass counteren versloeg Chelsea gisterenavond Manchester City, waardoor de kloof met The Reds met nog zeven matchen te gaan onoverbrugbaar geworden is. Kwelduivels van dienst voor de troepen van Guardiola waren Pulisic (na mistasten in de verdediging en een heerlijke solo) en Willian (op de stip).

Wat we zeker wel nog moeten onthouden van deze match is de prinsheerlijke vrije trap van onze Kevin De Bruyne. Vanop 25 meter schilderde hij het leer in de winkelhaak, goed voor zijn tiende goal van het seizoen.