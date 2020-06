Jonkie van Standard gaat proefdraaien bij Cercle Brugge

Bij Cercle Brugge is het nog steeds wachten op witte rook in verband met een nieuwe coach. Op de transfermarkt kijkt groen-zwart voorlopig de kat uit de boom, maar er is natuurlijk altijd ruimte voor opportuniteiten.

Artuur Zutterman zou wel eens zo'n opportuniteit kunnen zijn. De 19-jarige rechtsback speelde afgelopen seizoen bij de beloften van Standard, maar ziet weinig kansen om tot de A-ploeg toe te treden. Volgens Het Nieuwsblad mag de jongeling zich een maandje gaan bewijzen op training bij Cercle Brugge. Bij 'de Vereniging' was Giulian Biancone afgelopen seizoen de vaste rechtsback, de plannen van AS Monaco met de Franse huurling zijn nog onduidelijk.