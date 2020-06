Man van de Match Leander Dendoncker na negen op negen: "Dromen mag, maar laat ons vooral realistisch blijven"

Leander Dendoncker was vanmiddag de gevierde man bij de Wolves. Een droge knal van de Belgische middenvelder bezorgde Wolverhampton drie gouden punten.

Door de knappe negen op negen blijven de Wolves uitzicht houden op Europees voetbal. Toch predikt de nuchtere Dendoncker vooral realisme. "Natuurlijk mogen we dromen. Dromen is mooi, maar laat ons vooral realistisch blijven. Er komen nog enkele zware wedstrijden aan", reageerde Dendoncker na de wedstrijd bij BT Football.

Op bezoek ging Wolverhampton met een logische zege aan de haal, al bleef het uitkijken. "We speelden een goede wedstrijd vandaag. We hielden heel lang controle over de wedstrijd, alleen in de laatste tien minuten kregen we het lastig. Net als de voorbije weken gaven we ook vandaag niet veel weg. Dat is een verdienste van het hele team."

Dendoncker was man van de match. Het was zijn schot dat de wedstrijd besliste. "Ik kreeg de bal in de voet aangespeeld op de rand van de zestien meter. En dan? Tja, ik moest gewoon schieten, he!", reageerde Dendoncker laconiek na zijn derde goal van het seizoen.