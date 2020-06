Het had niet veel gescheeld of Timo Werner speelde nu voor... Aston Villa

Timo Werner zal vanaf volgend seizoen de doelpunten voorzien voor Chelsea. Maar het had weinig gescheeld of Werner speelde nu voor Aston Villa.

Roberto Di Matteo kwam met het opvallende verhaal naar buiten. "Toen ik bij Schalke zat kwam Werner net kijken bij Stuttgart, maar je zag meteen over hoeveel potentieel hij beschikte."

"Ik zei toen ook tegen de sportief directeur van Schalke of het misschien geen goed idee was om Werner bij Stuttgart weg te plukken. Hij was jong, snel en had een goede techniek. Maar Schalke besloot hem niet te nemen."

"Uiteindelijk vertrok in naar Aston Villa en daar was ik er ook als de kippen bij om Werner voor te stellen bij de club. Bij Villa waren ze razend enthousiast. Ze zagen in hem een snelle, doelgerichte spits. Jammer genoeg waren we net te laat, want hij had al getekend bij Leipzig."