Liverpool-kapitein Jordan Henderson wil niet beginnen zweven na titelwinst: "Focus alweer op de volgende wedstrijd"

Jordan Henderson kon als kapitein dit seizoen de titel op zijn naam zetten in de Premier League. De aanvoerder is in de wolken met de titel, maar blijft ook met beide voeten op de grond.

"Het is een geweldig gevoel om de titel te winnen. We hebben allemaal samen naar de wedstrijd van City gekeken. Ik vond het als kapitein ook belangrijk dat we allemaal samen waren. Het was een goede match met veel spanning, maar we waren wel opgelucht dat de wedstrijd erop zat", gaf Henderson aan op de website van de club.

"We hebben de titel ook stevig gevierd, maar de focus ligt alweer op de volgende wedstrijd. Het klinkt cliché, maar dat is ook echt zo. Dat is de reden dat we de titel hebben gehaald. We werden niet te euforisch na een winstpartij. We waren meteen weer gefocust op de partij die volgde.

"We hebben nog doelen dit seizoen. We willen nu nog zoveel mogelijk punten halen, zodat we het record kunnen verbreken", bleef Henderson ambitieus.