Ronny Van Geneugden na spraakmakende transfer:"Als je met de juiste mensen praat, is niet alleen geld van tel"

Sportief directeur Ronny Van Geneugden was uiteraard erg opgetogen met de komst van Stijn Wuytens. Met zijn komst wil Lommel een signaal uitsturen. "Lommel blijft gaan voor lokale verankering", klinkt het bij Van Geneugden.

Het is niet toevallig dat Stijn Wuytens de eerste nieuwkomer is bij Lommel. "Dit kan je inderdaad beschouwen als een statement", vertelde sportief directeur op de persconferentie. "Stijn is toch een serieuze persoonlijkheid. Hij gaat heel bepalend worden voor onze club."

"Wij blijven als club gaan voor die lokale verankering, ook wat dat betreft kan deze transfer -Wuytens groeide vlakbij op en ging als kind regelmatig kijken naar Lommel- tellen."

"Naarmate onze gesprekken vorderden, kregen we langs beide kanten het gevoel dat dit een erg goede match is. Zowel als speler als naast het veld wordt hij enorm belangrijk voor Lommel. SK Lommel was, is en blijft een opleidingsclub. Dan heb je enkele mannen nodig die die jonge garde bij de hand nemen op het veld, maar ook naast het terrein tonen hoe je als prof leeft", aldus Van Geneugden.

Niet alleen geld van tel

Dat Lommel een financiële inspanning leverde om Wuytens binnen te halen, is evident. Toch gaf dat zeker niet de doorslag volgens Van Geneugden. "Als er iets is wat ik uit dit dossier heb geleerd, dan is het dat niet enkel geld van tel is. Tenminste als je met de juiste mensen praat. Want het is duidelijk: Stijn is voor ons de juiste man op de juiste plaats", besluit de sportief directeur van SK Lommel.