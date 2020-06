Nieuw bondsreglement moet meer waterdicht zijn nu: "Minder rechtszaken? Dat is een illusie, vrees ik"

De KBVB heeft zijn nieuwe reglement helemaal af. Dat was ook nodig, want er waren te veel achterpoortjes waar de clubs gebruik van konden maken. En dat terwijl het aantal rechtszaken en procedures de laatste jaren exponentieel gestegen is.

Het was een heel karwei om het verouderde bondsreglement aan te passen. "We zijn niet van een wit blad vertrokken, maar van het vorige reglement. Daar hebben we twee principes op toegepast: vereenvoudiging en modernisering", aldus CEO Peter Bossaert bij Sporza.

"We hebben ervoor gezorgd dat de opbouw logisch is, de taal en de definities helder zijn, en we hebben de contradicties en onduidelijkheden eruit gehaald. Daarnaast hebben we het ook aangepast aan de huidige regelgeving van de FIFA en de UEFA en we hebben er de regels van good governance en enkele ethische principes ingeschreven."

Het is alvast geen overbodig werk. We merken dat vandaag bijna elke beslissing wordt aangevochten en dan is het belangrijk dat je kan terugvallen op een heldere regelgeving. We hopen op minder rechtszaken, maar ik denk dat dat een illusie is. Ik verwacht persoonlijk niet minder zaken, tenzij er ook een shift komt in die cultuur. Maar we hopen wel dat we nu sterker staan."