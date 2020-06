Gaëtan Coucke nu echt wel op weg naar Mechelen: akkoord bereikt op clubniveau

Gaëtan Coucke lijkt zijn wens te krijgen om volgend seizoen bij KV Mechelen onder de lat te gaan staan. Malinwa toonde al verschillende weken interesse in de Genkse doelman, maar de vraagprijs was een probleem. Genk en KVM hebben nu daarover een akkoord bereikt.

Verschillende media berichtten dat KRC Genk en KV Mechelen er toch zijn uitgeraakt. Er moet nu enkel nog een akkoord gevonden worden tussen KV Mechelen en de doelman zelf. Die zou maandag verwacht worden voor contractbesprekingen en zou dan ook al zijn medische tests afleggen.

De 21-jarige Coucke kreeg begin deze maand te horen dat Genk voor hem geen toekomst meer zag. Vanaf dan kon de jacht voor andere ploegen beginnen. Coucke gaf aan dat zijn voorkeur bij Mechelen lag, nadat de ploeg van Wouter Vrancken zijn interesse kenbaar maakte.

Indruk gemaakt in 1B

Coucke had tijdens een uitleenbeurt aan Lommel indruk gemaakt in het seizoen dat KVM ook in 1B speelde. Onder andere tijdens een 1-2-overwinning van Lommel Achter de Kazerne maakte Coucke een goede beurt. Genk vroeg aanvankelijk een transferprijs van 600 000 euro, plus een percentage op een eventuele doorverkoop. Dat wilde KV niet betalen, maar nu is er dus toch een akkoord op clubniveau.