Vier hanen op één Anderlechts erf: "Niemand van ons verandert makkelijk van mening, en toch doen we het"

Het organigram bij Anderlecht is nog niet helemaal duidelijk. Wie heeft wat te zeggen? Met Karel Van Eetvelt, Wouter Vandenhaute, Vincent Kompany en Marc Coucke zitten er heel wat persoonlijkheden bij de club.

Coucke doet wel een stap opzij. "Omdat het de beste beslissing was voor zijn investering", aldus Van Eetvelt bij HLN. “Voor alle duidelijkheid: het was Wouter Vandenhaute die mij is komen vinden. Ik weet wel dat er nu wordt gekeken naar hoe dat werkt met die vier ego's samen. Marc Coucke, Wouter Vandenhaute, Vincent Kompany en ik: vier hanen op één erf.”

“Ieder van de vier beseft dat dit het grootste risico op mislukking inhoudt. Als je dan open kan discussiëren, je gedacht zeggen zonder dat het een dag later in de media komt of tegen jou wordt gebruikt, kom je al een heel eind. Niemand van ons verandert makkelijk van mening – niet ik, niet Wouter, niet Vincent, niet Frank, niet Marc – en toch veranderen we van mening.”