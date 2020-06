Belgische coach behaalt landstitel in... Tanzania

Sven Vandenbroeck heeft zondag de landstitel gepakt in Tanzania als coach van Simba SC. De 40-jarige coach deed dat met nog zes wedstrijden voor de boeg.

Simba heeft 19 punten meer dan de eerste achtervolger en is dus niet meer bij te halen. Vandenbroeck speelde in België nog voor KV Mechelen en Lierse vooraleer een knieblessure een einde maakte aan zijn actieve carrière.

Daarna was hij nog coach bij onder meer KVM en OHL vooraleer hij zijn geluk in Afrika ging beproeven. Daar was hij assistent-bondscoach bij Kameroen en bondscoach van Zambia vooraleer hij bij Simba tekende.