Dit is waarom Verbeke gehaald werd: met héél beperkt budget die witte merel vinden die Doku en Verschaeren kan aflossen

Missie 1 van het nieuwe bestuur van Anderlecht: de club weer financieel gezond maken. En dat proberen te combineren met sportieve resultaten. De nieuwe sportief manager Peter Verbeke moet creatief omspringen met wat er voor handen is, want dat is niet veel.

Een transferbudget van 5 miljoen euro, zoals HLN vandaag bekend maakte... Dat zijn peanuts vergeleken met wat de rest van de topploegen kunnen uitgeven. AA Gent haalde Nurio - een linksback - bij Charleroi weg voor een bedrag in die orde. Derrick Luckassen kost zoveel als Anderlecht hem definitief bij PSV wil weghalen.

Kwaliteit is er...

Die situatie is ook de reden waarom Verbeke nu op de post van Michael Verschueren zit. Met zijn datagerichte scouting moet hij de wonderen verrichten die paars-wit verwacht. Op sociale media circuleren er namen waar Anderlecht in geïnteresseerd zou zijn, maar die bijlange niet haalbaar zijn. Niemand hoeft dus grote namen te verwachten. Het zullen jonge gasten zijn waar waarschijnlijk niemand al van gehoord heeft. Of opportuniteiten die voor een beperkt bedrag weg mogen, zoals de Oekraïense linksachter Bogdan Mykhaylichenko.

Wil dat zeggen dat Anderlecht geen goeie ploeg op het veld kan brengen? Nee, met de voorwaarde dat de jeugd inderdaad de stappen zet die van hen verwacht wordt. Een centrale as Van Crombrugge, Kompany, Lokonga, Zulj, Vlap en Verschaeren heeft toch wel potentieel. Murillo toonde zijn kunnen al, Doku moet nog sterker voor de dag komen en als Dimata eindelijk fit zou zijn, hebben ze een dreiging vooraan.

Maar niet genoeg

Kana, Cobbaut, Sardella, Bakkali, Kayembe, Amuzu, Dewaele, Lawrence en Roofe zijn er ook nog. Daarmee kan je wel al iets deftig neerzetten. Maar om mee te spelen helemaal bovenaan ontbreekt er nog wat peper en zout. Er is meer scorend vermogen en creativiteit nodig. Vlap zorgt daar wel voor met zijn infiltratievermogen, maar je kan van de twee 18-jarigen Verschaeren en Doku nog altijd niet verwachten dat ze elke week het verschil gaan maken.

Zo'n profiel is echter het duurst. Of je moet op die witte merel ergens vallen. Dat is één kans op... En daar komt Verbeke in beeld. Hij moet die kans veel groter maken door ergens die goedkope oplossing te vinden.