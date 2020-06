Dendoncker, de ideale ploegmaat: kilometervreter die het iedereen makkelijker maakt

Voor één keer stonden de spotlights zaterdag op Leander Dendoncker. De man van het vuile werk werd de matchwinnaar tegen Aston Villa. Het mag wel eens, want Dendoncker wordt zowat gezien als de ideale ploegmaat.

In het voetbal heb je artiesten en werkers. De één rendeert niet zonder de andere. Leander Dendoncker is er eentje uit de tweede categorie. Een middenvelder die niet op een kilometertje meer kijkt. Toen hij onder René Weiler echt uitgroeide tot één van de steunpilaren van Anderlecht legde hij in de Europese wedstrijden tussen de 13 en 15 kilometer af.

Enorme VO2max

Het maakte dat ook Youri Tielemans zijn rendement enorm de hoogte inging. De wisselwerking tussen die twee was fenomenaal. Tielemans mocht zich offensief meer uitleven omdat hij wist dat achter hem de gaten werden toegelopen. "Ik moet niet omkijken, want Lea loopt daar", zei hij ooit.

Dendoncker kan nog een geweldige carrière tegemoet zien gebaseerd op die werkkracht. Zijn VO2max - de maximale zuurstofopname - ligt net onder de 70. Voor een voetballer is dat enorm. Duursporters zoals langeafstandslopers en wielrenners zitten wel rond de 85.

Iedereen op zijn gemak

Ook in de Premier League - als hij op het middenveld speelt - zit hij aan een gemiddelde van 13 kilometer per match. Het laat zijn coach toe om Moutinho en Néves hoger te laten spelen en achteraan met drie op een lijn aan te treden. Want ook wingbacks Doherty en Castro zijn blij als Dendoncker af en toe een handje komt toesteken.

Met nog zeven wedstrijden te spelen, komt Wolverhampton nog in aanmerking voor Champions League-voetbal. Als dat gebeurt, gaat Dendoncker daar zeker en vast een groot aandeel in hebben. Een kilometervreter krijgt niet alle dagen lof, maar is gewoon onmisbaar in een uitgebalanceerd geheel.