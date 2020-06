Nog 6 weken voor competitiestart: Op welk kanaal is onze competitie nu live te volgen?

Nog zes weken en onze competitie wordt terug op gang getrapt. Wilt u als fan graag de wedstrijden thuis live volgen vanuit uw zetel? Dan is het nog even afwachten of u al dan niet moet overschakelen van abonnement.

Eleven Sports kocht de rechten van de Jupiler Pro League, dat was al bekend. Maar wie gaat de wedstrijden nu ook effectief uitzenden? Proximus en Orange zullen in Vlaanderen een extra kanaal creëren, (bijna) volledig gericht op Belgisch voetbal. Of Telenet (Play Sports), net zoals de voorbije jaren, ook volgend seizoen nog live-wedstrijden zal aanbieden, is erg twijfelachtig. Naar verluidt lopen de onderhandelingen met Eleven Sports erg stroef. Sowieso zijn de wedstrijden online te bekijken, via de app van Eleven Sports. Via de aanschaf van maand- of jaarpassen kan u zo wedstrijden streamen op je smartphone, laptop of Smart TV.