Na Coucke ook oplossing voor overbodige Jackers? 'Nederlandse club wil uitweg bieden'

Racing Genk trekt volgend seizoen volop de kaart van Vukovic en Vandevoordt. Einde verhaal dus voor Gaetan Coucke en Nordin Jackers in de Luminus Arena. Coucke trekt naar KV Mechelen. Voor Nordin Jackers is er dan weer interesse uit de Eredivisie.

Volgens HBVL heeft het Nederlandse Sparta Rotterdam zich gemeld voor Nordin Jackers, die weg mag/moet bij Racing Genk.

De 22-jarige goalie, die afgelopen seizoen werd uitgeleend aan Waasland-Beveren, heeft nog een contract voor een seizoen in de Luminus Arena. Jackers is een van de jongens waarop Hannes Wolf niet meer rekent voor komend seizoen. Zij moeten, in afwachting van een transfer, hun conditie onderhouden bij de beloften.

Op zijn 22ste beschikt de voormalige jeugdinternational over aardig wat ervaring: hij keepte al dertig wedstrijden op het hoogst niveau.