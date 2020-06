UEFA denkt niet aan een plan B voor Final 8 Champions League: "We houden de situatie in de gaten"

De Champions League zal naar verwachting in augustus in Lissabon worden gehouden, maar het coronavirus is in Portugal nog springlevend. De UEFA houdt de situatie in Portugal dan ook in de gaten.

Normaal gezien zal in de stad Lissabon de Final 8 van de Champions League plaatsvinden. Er zijn echter veel mensen besmet met het coronavirus. De afgelopen dagen is het virus daar zelfs aan een opmars bezig. De UEFA houdt de situatie in de gaten. "We staan voortdurend in contact met de Portugese voetbalbond en de lokale autoriteiten. We hopen dat alles weer normaal wordt en dat het mogelijk is om het toernooi te organiseren. Voorlopig is er geen reden om na te denken over een plan B. We houden de situatie elke dag in de gaten", staat te lezen op de website van l'Equipe. De Final 8 is een idee van de UEFA om de Champions League toch nog te kunnen afronden dit seizoen. De kwartfinales, halve finales en finale zullen op één locatie afgewerkt worden en de kwartfinales en de halve finales bestaan uit slechts één wedstrijd.