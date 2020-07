Vuurdoop voor Montanier en Brys: OHL en Standard bijten spits af in oefencampagnes

Nog een dikke maand en de Jupiler Pro League 2020/21 wordt op gang getrapt. De komende weken krijgen we dus flink wat oefenwedstrijden. Oud-Heverlee Leuven en Standard bijten op 1 juli de spits af.

Standard en Oud-Heverlee Leuven zijn de twee eerste Belgische profclubs die aan hun oefenwedstrijden beginnen. Op woensdag 1 juli ontvangt Standard Waremme en oefent OHL tegen Bierbeek.

Beide clubs beginnen met een nieuwe trainer aan het 'nieuwe seizoen'. Voor Philippe Montanier wordt het zijn eerste test bij Standard. Marc Brys staat voor het eerst in de dug-out bij OH Leuven. Hij moet zijn manschappen klaarstomen voor de returnmatch in de promotiefinale tegen Beerschot een week voor de competitiestart.

Zaterdag begint KV Oostende aan de vriendschappelijke wedstrijden. De Kustploeg oefent dan tegen Varsenare en er zijn 300 fans welkom voor die vriendschappelijke partij.