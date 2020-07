Faris Haroun heeft vertrekwens al lang opgeborgen: "Mijn carrière bij Antwerp afsluiten"

Faris Haroun stond vorige zomer dichtbij AA Gent, maar bleef alsnog bij Antwerp. Ondertussen wil de 34-jarige niets meer van een vertrek weten.

"Ik moet mij geliefd voelen bij een club. Dat was vorig jaar niet het geval en daarom wou ik vertrekken. Maar ondertussen zijn de plooien gladgestreken en ben ik hier gelukkig", geeft Haroun aan in Gazet van Antwerpen. "Ik wil mijn carrière hier beëindigen en wil later voor de club werken."

Met mij kan Leko naar de oorlog

Ondertussen is er wel wat veranderd bij Antwerp. Boloni werd vervangen door Leko en grote namen als Bolat, Mirallas, Hoedt en Defour zijn niet meer. "Onder Leko is er wel meer discipline. Vorig jaar begon een training al eens vijf minuten later, maar dat is bij Leko niet het geval. Als aanvoerder is het wel gemakkelijker, want dan hoef ik niet constant op te treden."

De vraag is of Haroun aanvoerder blijft onder Leko. "Dat weet ik nog niet", aldus de verdedigende middenvelder. "Leko heeft tegen mij, Refaelov en De Laet gezegd dat wij zijn kapiteins zijn. Ik ga ervan uit dat ik die band nog zal dragen. Al maakt het niet uit. Ik wil gewoon het verlengstuk zijn van de trainer op het veld. Met mij kan Leko naar de oorlog, dat weet hij."