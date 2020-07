Gaëtan Coucke heeft eerste training bij KV Mechelen achter de rug: "Dit is gewoon een hele goede stap voor mij"

Gaetan Coucke heeft er zijn eerste training bij KV Mechelen opzitten. De jonge doelman kijkt al uit naar deze nieuwe stap in zijn carrière.

Na de training nam Coucke kort even de tijd om te reageren tegenover Gazet van Antwerpen. "Ik was wel een beetje nerveus. Het is mijn eerste transfer ooit, dus ik wist niet hoe dat in zijn werk ging. Uiteindelijk is alles vlot verlopen. Ik ben goed onthaald door de ploeg. Ik ken natuurlijk al enkele spelers van bij de nationale jeugdploegen, maar ook met Igor de Camargo deelde ik al een kleedkamer bij Genk."

Coucke kwam de club al eens tegen tijdens zijn uitleenbeurt aan Lommel. Het was voor de jonge doelman de eerste confrontatie met het vurige publiek van de Kakkers. "Deze club leeft van het voetbal. Alles en iedereen staat in het teken van voetbal. Dat was de grootste aantrekkingskracht van deze club. Daarnaast heeft het de afgelopen jaren op sportief vlak mooi dingen neergezet. De promotie, de ­bekerwinst en die zesde plaats in 1A."

Ook persoonlijk toont Coucke de nodige ambitie. Hij moet de concurrentie aangaan met Yannick Thoelen en mikt op het plekje als eerste doelman. "Ik wil zo veel mogelijk spelen, zo veel mogelijk winnen en weer meedoen om de top zes. Alles bij elkaar genomen is dit dus een heel logische stap voor mij."