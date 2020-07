OFFICIEEL: Inter Milaan wilt Juventus het vuur aan de schenen leggen met beloftevolle verdediger

Real Madrid heeft de verkoop van Achraf Hakimi naar Inter officieel aangekondigd op haar kanalen. De Milanese club betaalde €40 miljoen voor de youngster die vorig seizoen nog uitgeleend werd aan Dortmund.

Hakimi tekende een contract voor vijf jaar bij Inter, maar Real Madrid wist nog een terugkoop-clausule te onderhandelen bij de deal. Volgens de Italiaanse omroep Sky Sports Italia zal hij er €5 miljoen per jaar gaan verdienen.

Een verklaring op de officiële website van Los Blancos luidt: “De club wil Achraf bedanken voor al die jaren van toewijding, professionaliteit en voorbeeldig gedrag sinds hij naar onze academie kwam in 2006 en wenst hem veel succes in deze nieuwe fase.”

In Spanje is er veel kritiek op de verkoop van de Marokkaanse international. De 21-jarige speler wordt gezien als één van de beste jonge fullbacks van dit moment. De voorbije twee jaar speelde hij op huurbasis in de Bundesliga bij Dortmund. Dit seizoen was hij goed voor negen doelpunten en tien assists.