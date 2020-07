Montanier met een knipoog over versterking bij Standard: "Zou mooi zijn als we Griezmann konden halen"

Standard heeft zijn eerste oefenpot achter de rug, als eerste eersteklasser. Tegen Borgworm werd het 5-0 en nieuwbakken trainer Philippe Montanier kon er toch al wat conclusies aan vastknopen.

Montanier zag eerst en vooral de werkpunten. "Natuurlijk waren er minder goeie dingen. Dit is nog maar het begin, het was nog maar de eerste match. We moeten vloeiender spelen en minder de bal dragen. Ik moet ook de jongeren, die ik minder goed ken, nog wat leren kennen. Het was sowieso interessant", zei hij aan Sporza.

"De spelers gedragen zich goed. Er zijn geen verrassingen opgedoken sinds we herbegonnen zijn. Maar nog eens: zowel collectief als individueel hebben we nog tijd nodig om de zaken te perfectioneren."

Op de vraag over versterking antwoordde hij met een grapje. "Het zou mooi zijn als we Antoine Griezmann, die momenteel wat minder goed speelt, konden overnemen." Montanier werkte bij Sociedad samen met de Franse topspits van Barcelona.

"Als dat niet lukt, is er toch een goeie basis. We zien wel hoe het evolueert, maar voor mij is het in eerste instantie belangrijk om met de kern te werken, die er is. Die staat open voor wat ik zeg en heeft zin om vooruitgang te maken. Dat is interessant."