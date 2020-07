Staat Siebe Schrijvers voor het jaar van de laatste kans?

Voor Siebe Schrijvers wordt het een belangrijk jaar. De aanvaller staat nog steeds geboekt als een groot talent, omdat hij eigenlijk nog nooit van dat etiket is afgeraakt.

Schrijvers heeft nog geen heel topseizoen gedraaid sinds hij debuteerde in 2012. Een piepjonge Schrijvers mocht zijn opwachting maken in de beker tegen Union en lukte meteen een assist. De aanvaller werd een grote toekomst toegedicht, maar wist het etiket van 'talent' nog niet om te zetten naar 'gevestigde waarde'.

Het Nieuwsblad weet dat Schrijvers dit seizoen een belangrijkere rol zal krijgen bij Club Brugge. Concurrent Tau is al weg, terwijl Diatta en Dennis op veel interesse kunnen rekenen. En dus zou Schrijvers volgend seizoen Club Brugge op sleeptouw moeten nemen. In een zwervende rol rond Krmencik of een vinnig duo met Charles De Ketelaere.

Het is hoe dan ook het seizoen van de waarheid voor Schrijvers. Deze maand wordt hij er al 24 en het wordt dus stilaan tijd om eens een topseizoen te spelen.