Cercle Brugge stelt Paul Clement officieel voor: de voormalige rechterhand van Ancelotti die opnieuw rust moet brengen in de gelederen

Nadat Paul Clement aan de poorten van het Jan Breydelstadion werd gesignaleerd heeft Cercle Brugge het nieuws nu ook officieel gemaakt. De voormalige rechterhand van Carlo Ancelotti gaat aan de slag als nieuwe T1 van groen-zwart.

"Na een intensieve zoektocht is er eindelijk groene rook: Paul Clement is de nieuwe hoofdtrainer van Cercle Brugge. De 48-jarige Engelsman ondertekende een contract voor drie seizoenen bij Groen-Zwart en leidt vanaf maandag de trainingen", luidde het vrijdagavond op de webstek van Cercle Brugge. Nigel Gibbs en Eddie Lattimore brengt hij mee als assistenten.

"Na het stressvolle seizoen dat Cercle vorig jaar meemaakte, waren we op zoek naar een profiel dat over die specifieke management skills beschikt om opnieuw rust te brengen binnen Groen-Zwart. Paul bezit een schat aan kennis, en zijn ervaring op het allerhoogste niveau overtuigt ons dat hij de juiste man op de juiste plaats is", voegde Sportief directeur Paul Mitchell er aan toe.

De nieuwe hoofdtrainer van Cercle was onder de indruk van de faciliteiten. "Ik heb de stafleden en enkele spelers al even ontmoet. Verder ben ik een kijkje gaan nemen in de faciliteiten van de ploeg met twee fantastische trainingsvelden. Dat mag al geen uitvlucht zijn om niet op topniveau te trainen. Ik kijk er ook naar uit om morgen al meteen de eerste oefenmatch te zien en er maandag in te vliegen op training", sprak Clement voor de eerste keer de fans toe.

Clement was ongeveer zeven jaar de assistent van Carlo Ancelotti bij onder meer PSG, Real Madrid, Chelsea en Bayern München. Hij was ook T1 bij Reading, Derby en Swansea, waar hij in 2017 de trofee voor 'Manager van de Maand' kreeg.