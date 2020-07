Heeft Arsenal zijn topspits voor de toekomst beet? Jonge Braziliaan blijft Gunners langer trouw

Arsenal heeft een zaakje gedaan met het oog op de toekomst. De talentvolle spits Gabriel Martinelli blijft de club langer trouw.

Gabriel Martinelli heeft een mooi debuutjaar achter de rug bij de Gunners. De in 2019 van Ituano overgekomen spits is de eerste speler sinds Nicolas Anelka die als tiener tien keer weet te scoren voor Arsenal in een seizoen.

In 26 optredens (1460 minuten) vond hij tien keer de weg naar doel en was hij goed voor vier assists. Hij was met andere woorden gemiddeld elke honderd minuten betrokken bij een doelpunt. In de Europa League tegen Standard gaf hij twee assists en scoorde hij twee keer op twee matchen.

Vrijdagavond maakte Arsenal via de eigen clubkanalen bekend dat de Braziliaanse spits met Italiaanse roots een nieuw, langdurig contract heeft getekend bij de club. Dit seizoen zal hij door een knieblessure wellicht niet meer in actie komen.