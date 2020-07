Oostende geeft spits extra contract voor... een week en heeft broer Mandanda op proef

KV Oostende is een ploeg aan het bouwen. Na het aantrekken van twee Franse versterkingen hebben ze nu ook Riffi Mandanda op test. De 27-jarige doelman is de broer van Steve en Parfait.

Mandanda is einde contract bij Rennes. Hij speelde vorig seizoen vanaf Nieuwjaar op uitleenbasis bij US Boulogne. Hij is de broer van Frans international Steve en Charleroi-doelman Parfait.

Bij KVO loopt ook nog steeds Joseph Akpala rond. Trainer Blessin wil de Nigeriaan houden en wil hem ook aan het werk zien in de oefenmatch tegen Varsenare. Daarom gaf KVO hem een contractverlenging van... een week.

Tester Arthur Theate (Standard) maakt een goede indruk en krijgt waarschijnlijk een contract.