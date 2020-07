📷 KV Oostende stelt shirt voor met nieuwe hoofdsponsor, ook Deinze presenteert nieuwe uitrusting

KV Oostende en KMSK Deinze hebben vrijdagavond hun nieuwe shirts voor het seizoen 2020/21 voorgesteld. De Oost-Vlamingen kozen ook voor een nieuwe kledijsponsor, de kustploeg voor een nieuwe hoofdsponsor.

Op onze website kon u al lezen dat KV Oostende een samenwerkingsverband is opgestart met kledijsponsor Kipsta, een huismerk van sportwinkel Decathlon. Vandaag presenteerde de kustploeg ook hun nieuw shirt. Die eer viel te beurt aan Fashion Sakala. Star Casino is ook de nieuwe shirtsponsor van de Kustboys. Op 1 augustus, tegen Cercle Brugge, zal de ploeg voor het eerst aantreden in de nieuwe uitrusting.

KV Oostende is verheugd om vandaag zowel zijn nieuwe wedstrijdshirt als zijn nieuwe hoofdsponsor voor te stellen. Pre-order nu al jouw shirt en krijg 10 % korting ! Fashion Junior Sakala is alvast in de wolken ! 💚❤💛

👉 https://t.co/LCdW5smwxp pic.twitter.com/jZwqKgzVNF — KV Oostende (@kvoostende) July 3, 2020

Ook Deinze pakte vrijdag uit met het nieuwe shirt. De promovendus in 1B kondigde ook aan dat de club een vierjarig samenwerkingsverband heeft afgesloten met de Italiaanse kledijsponsor Legea.