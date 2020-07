Refaelov heeft "geprobeerd en geprobeerd", maar... "Ik heb Lamkel Zé opgegeven"

De kans dat Didier Lamkel Zé nog in actie komt voor Antwerp wordt met de dag kleiner. Hij heeft immers ook de kleedkamer tegen zich. Sterkhouder Lior Refaelov is daar stellig over: "Ik heb enorm mijn best gedaan."

Lamkel Zé heeft zich met zijn gedrag zelf buitenspel gezet. Ivan Leko is er ook de man niet naar om zom iemand terug in zijn kleedkamer te nemen. "Leko is iemand die heel strikt is met discipline. En da's één van de redenen waarom Lamkel Zé hier niet is. Die jongen is voetballend bij de besten in België, maar hélpt hij het team of niet?", vraagt de Israëliër zich af in HLN.

"Mensen denken dat als hij twee, drie trucjes doet, hij een grote speler is, maar zo werkt het niet. Ik heb echt héél vaak met hem gepraat, hem proberen te helpen, in de juiste richting te duwen. Want hij kan iets moois bereiken in zijn carrière. Maar niet met dit gedrag."

Voor Refaelov is het zelfs al een afgesloten hoofdstuk. "Ik heb hem opgegeven ondertussen. Het is hard om te zeggen en het spijt me, maar 't is zo. Ik heb enorm m'n best gedaan. Faris ook, Mbokani ook. Geprobeerd, geprobeerd, geprobeerd. Maar de regels zijn er voor iedereen. Zeker onder Ivan. En dat is goed. Er zijn weinig regels, maar ze zijn duidelijk. En kijk: de sfeer was nog nooit zo goed, vind je niet?"