Waasland-Beveren wil niet degraderen en weigert op te geven: "We zullen blijven vechten".

L'Autorité belge de la concurrence a pourtant décrété que la relégation du club était conforme.

De Belgische mededingingsautoriteit toonde in een rapport van maar liefst 130 pagina's aan dat de competitie op de juiste werd afgesloten. De voorzitter van Waasland-Beveren, Dirk Huyck, aanvaardt die beslissing van de Belgische mededingingsautoriteit (BMA) niet. Hij wil niet weten van degradatie en blijft ertegen vechten: "We zullen vechten tot onze laatste snik," zei hij op VTM Nieuws.

"Het is een ontgoocheling voor de club, maar we gaan door met onze strijd. De adviseurs gaven eerder al twee keer een positief advies. We zijn natuurlijk teleurgesteld dat de conclusie niet is geworden wat we hadden gehoopt."

De club hoopt nog steeds op een beslissing in het voordeel van de rechtbank van eerste aanleg in de zaak rond de licentie van Moeskroen.