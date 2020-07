🎥 BBC-analist geeft Manchester City raad: "Een van de grote transferdoelwitten moet Jan Vertonghen zijn"

Er hangt Manchester City een Europese schorsing van twee jaar boven het hoofd. Wanneer dit doemscenario zich voltrekt, zullen 'the Citizens' een flink stuk slagkracht op de transfermarkt verliezen.

BBC-analist Jermaine Jenas meent dan ook dat de blauwhemden zich het best focussen op het binnenhalen van transfervrije spelers en ziet onze landgenoot Jan Vertonghen als een uitgelezen opportuniteit.

"Een van de grote transferdoelwitten moet Jan Vertonghen zijn. Dat is een no-brainer. Vertonghen is een centrale verdediger, is een topper en is bovendien gratis", zegt de oud-voetballer van onder meer Newcastle en Tottenham in BBC 5 Live Sport.

Meerwaarde

"Je mag niet vergeten dat Vertonghen bij Tottenham al enkele seizoenen wisselt tussen de bank en de basis. Hij is niet gelukkig bij de club en dat beïnvloedt zijn mentaliteit op training. Steek hem in het team van Guardiola, dat domineert in balbezit en hij kan een meerwaarde zijn met zijn kwaliteiten."

"Ik schuif Vertonghen ook niet naar voor als vervanger voor Aymeric Laporte, maar wel als een back-up. Als je niet te diep in de buidel wil tasten, dan is Vertonghen de oplossing. Manchester City moet slim zijn."