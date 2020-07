Club Brugge wint eerste oefenmatch tegen OHL na wedstrijd van 120 minuten

Net zoals vele andere clubs, trapt Club Brugge dit weekend het seizoen op gang met een oefenwedstrijd. In een partij van maar liefst 120 minuten won Club met 4-1 van (nu nog) tweedeklasser OH Leuven.

De wedstrijd tussen Club en OHL duurde dus niet de gebruikelijke 90 minuten, wel 120. Elke helft duurde een uur, met een kleine pauze na 30 minuten. Beide ploegen brachten na de eerste helft dan ook een volledig nieuw elftal tussen de lijnen. Zo heeft elke speler na lange afwezigheid toch meteen 60 minuten gevoetbald in plaats van 45.

Club is de gevaarlijkste ploeg in de eerste helft en kan scoren via Hans Vanaken. Ook de 2-0 werd gescoord door de Gouden Schoen van de afgelopen twee seizoenen. Vijf minuten later legt Vekemans de 2-1 ruststand vast.

In de tweede helft doet OHL zichzelf de das om. Een voorzet van De Ketelaere wordt door Ngawa in eigen doel verwerkt. Enkele minuten later scoort de 18-jarige Senegalees Badji zijn eerste doelpunt voor Club. Gillekens krijgt nog een rode kaart waardoor OHL de wedstrijd met 10 moet vervolledigen maar beide ploegen komen niet meer tot scoren en de wedstrijd eindigt op 4-1.