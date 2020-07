Premier League: Manchester United maakt gehakt van Bournemouth, Leicester City weet opnieuw wat winnen is

Deze namiddag stonden er twee wedstrijden op het programma in de Premier League. Manchester United won met duidelijke 5-2 cijfers van Bournemouth en Leicester City haalde het met 3-0 van Crystal Palace.

Het is spannend voor de laatste Champions League-tickets in de Premier League. Met Leicester City, Chelsea, Manchester United en Wolverhampton zijn er nog vier kandidaten voor twee plaatsen. Met Leicester en Manchester United kwamen er dus twee ploegen in actie die geen punten konden laten liggen.

Manchester United begon goed aan de wedstrijd, maar kwam wel 0-1 achter via Stanislas. Ze kwamen echter snel langszij via het jonge talent Greenwood. Ook Rashford (strafschop) en Martial (met een heerlijk doelpunt) konden nog scoren voor de rust. In de tweede helft scoorde Bournemouth snel de aansluitingstreffer via King (strafschop), maar Greenwood deed met zijn tweede van de middag de boeken dicht. Bruno Fernandes legde de 5-2 eindstand vast met een vrije trap.

Leicester City kon nog niet scoren na de heropstart van de Premier League, maar deze middag lukte het wel. Ze wonnen met 3-0 van Crystal Palace dankzij doelpunten van Kelechi Iheanacho en Jamie Vardy (2x).

Leicester City blijft zo op de derde plaats met drie punten voorsprong op Manchester United, de nieuwe nummer vier in het klassement. Chelsea kan nog wel terug naar de vierde plaats klimmen als het vanavond kan winnen van Watford.