CEO van Eleven Sports laat in zijn ambitieuze plannen kijken met het Belgisch voetbal: "Bij ons staat de fan centraal"

Eleven Sports zette onlangs dan eindelijk zijn kribbel onder het televisiecontract met de Pro League. Orange werd alvast binnengehaald, maar daar zal het niet bij blijven volgens CEO Guillaume Collard.

U hoeft dus niet meteen te vrezen dat u zal moeten overschakelen naar een andere decoder om het Belgisch voetbal komend seizoen te volgen. . "Onze strategie en ons doel is dat iedereen naar de Jupiler Pro League kan kijken. We willen bij elke operator toegankelijk zijn. Dat is de intentie van ons, de partners en de Pro League. We zijn daar ook mee bezig", zegt Collard in HLN.

"Maar voor alle duidelijkheid: we onderhandelen ook met partners als Woestijnvis en Videohouse. Het is niet omdat we samenwerken met Mediapro dat we niet meer rekenen op Belgische bedrijven. Integendeel. Het zou onlogisch zijn om al hun ervaring weg te gooien. De komende dagen en weken zullen we de gesprekken met hen voortzetten."

'Netflix van het voetbal'

Het wordt ook een totaal andere beleving dan dat we nu gewend zijn: "We willen alleszins dat álles van het Belgische voetbal te bekijken is op onze app of op onze website. Bij ons staat de fan centraal. De grote focus zal liggen op de livewedstrijden. Maar we bieden ook eigen content aan en we willen samenwerken met de clubs om zoveel mogelijk fans te raken."

"Kijk: we willen ook een ander publiek aantrekken dan de traditionele kijkers. Er gaan dus verschillende abonnementen beschikbaar zijn. Van volledige wedstrijden bekijken tot enkel de samenvattingen of de hoogtepunten."