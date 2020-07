'Engelse grootmacht trekt sensatie Jadon Sancho over de streep: akkoord over vijfjarig monstercontract'

Een sterk seizoen is een understatement, want met 17 goals en 17 assists in 32 wedstrijden kan de Engelsman cijfertjes voorleggen om van te duizelen. Dat geldt ook voor de nummertjes die in zijn contractvoorstel staan.

Manchester United zou het Britse wonderkind maar al te graag binnenhalen en schuift Sancho een vijfjarige deal onder de neus waar hij maar liefst 140.000 Britse pond per week zou verdienen. Dat is omgerekend zo'n 155.000 euro.

De flankaanvaller zou zijn loon over de jaren bovendien zien stijgen tot 200.000 Britse pond (221.000 euro). De onderhandelingen met Dortmund blijken wel nog pittig te gaan worden, de Duitsers mikken op een transfersom van zo'n 100 miljoen euro.

Jadon Sancho has agreed in principle a five-year contract with Manchester United, which will initially be around £140,000 a week but increasing to around £200,000 a week over the course of the deal. [@garbosj] pic.twitter.com/iobpMyhPyH