Zidane is kritiek beu: "Niemand gaat ons stoppen!"

Zidane lijkt het opnieuw te gaan flikken bij Real Madrid. Na zijn vertrek begonnen Real te zwalpen in Europa en de competitie. Maar ondertussen staat de Koninklijke opnieuw helemaal bovenaan in de Spaanse competitie.

Ook de wedstrijd op het veld van Athletic Bilbao werd gewonnen, opnieuw dankzij kapitein Sergio Ramos. Maar het was vooral de fase voor het doelpunt die stof deed opwaaien. Ramos scoorde namelijk uit een penalty die Real Madrid gekregen had na een interventie van de VAR.

Na de wedstrijd is Zidane duidelijk gepikeerd wanneer er hem gevraagd wordt of hij het gevoel heeft of de arbitrage hen geholpen heeft de afgelopen weken. "Ik word er moe van dat mensen zeggen dat we gewonnen hebben dankzij de arbitrage. De spelers verdienen meer respect dan dat, niemand zal ons stoppen in onze missie", klinkt het bij de Fransman.

"Dit is een heel belangrijke zege voor ons", aldus Zidane. "Een zwaarbevochten, intense overwinning. We winnen nu 7x op rij, dat is indrukwekkend. Maar er zijn nog vier wedstrijden te gaan. We kunnen het niet rustiger aan doen tot de titel mathematisch binnen is", klinkt het nog strijdvaardig.