Club Brugge heeft voormalige speler van Waasland-Beveren in het vizier

Nog geen vertrek van Emmanuel Dennis of Krépin Diatta en dus ook nog geen vervangers aangetrokken door Club Brugge, maar toch houdt de club enkele opties open.

Een van die opties is Nana Ampomah, de voormalige speler van Waasland-Beveren. Vorige zomer koos de Ghanees voor Fortuna Dusseldorf, maar na de degradatie is hij daar op de transferlijst gezet. Ampomah kan op interesse rekenen van clubs uit België, Duitsland, Nederland en Engeland.

"Hij is erg geïnteresseerd in een overgang naar Club Brugge. Hij kent de Belgische competitie en Club Brugge was al geïnteresseerd toen hij nog bij Waasland-Beveren speelde", vertelt een familielid van de Ghanees.

"Het was eigenlijk de bedoeling om uit te blinken bij Dusseldorf in de Bundesliga, om dan een toptransfer te maken naar een Duitse of Engelse club. Maar dat plan is niet gelukt en België kan de ideale stap zijn voor een frisse start."