'Eupen legt 700.000 euro op tafel voor Cercle-sterhouder Stef Peeters': "Dat was het signaal dat men andere plannen heeft op het middenveld"

KAS Eupen staat op het punt om een ietwat opmerkelijke transfer te verwezenlijken. De Panda's gaan middenvelder Stef Peeters voor een flinke transfersom wegplukken bij Cercle Brugge.

Stef Peeters gaat een contract van drie seizoenen tekenen bij KAS Eupen, dat een bedrag van 700.000 euro op tafel legt bij Cercle Brugge. De bericht Het Belang van Limburg. De middenvelder had het nochtans naar zijn zin bij de Vereniging, waar hij met de ploeg een moeilijk seizoen kende. Hij ligt nog tot 2023 onder contract bij de ploeg.

Cercle snel akkoord met de transfer

"Ik was ginds heel gelukkig", legde Peeters uit in de Limburgse krant. "Ik ging er helemaal vanuit dat ik er zou blijven. Maar Eupen kwam aankloppen bij de club. Blijkbaar was er op clubniveau toch snel een akkoord. Een signaal dat men andere plannen heeft op het middenveld en ik heb me dan ook opengesteld om naar de Panda’s te luisteren."

En er kwam snel een akkoord, want Peeters kan op financieel vlak een stap vooruit zetten. Ook sportief, vindt hij. "De kern bij Cercle op dit moment is erg mager, vorige week was er zelfs nog geen trainer. Dus als je me vandaag voorspelt dat Eupen tiende zal eindigen en Cercle zestiende, dan denk ik dat dat zeker kan. Omgekeerd, zou ik erg verrast zijn", besloot de 28-jarige middenvelder.