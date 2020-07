Jeugdinternational krijgt profcontract bij Club Brugge

Club Brugge gaf vandaag een profcontract aan Mathis Servais. De 15-jarige middenvelder is tevens ook jeugdinternational en wordt nu al genoemd als één van de grootste talenten van de club.

Club Brugge beloonde het sterke seizoen van Mathias Servais met een profcontract. Volgens Het Nieuwsblad zette De Namenaar zijn handtekening onder een contract voor drie jaar.

Hij kwam vorig jaar over van Charleroi en speelde zichzelf meteen in de kijker. De jonge middenvelder staat momenteel op de rader van verschillende jeugdwerkingen waaronder die van FC Barcelona, AS Roma, Sevilla en Marseille.