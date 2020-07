Pro League reageert op uitspraken politicus: "Zijn wel voor transparantie, maar rekening houdend met sectorspecifieke karakter van het profvoetbal"

Sp.a parlementslid Joris Vandenbroucke haalde in Het Nieuwsblad hard uit naar de Pro League omdat ze weigeren mee te gaan in de antiwitwaswet. De Pro League wil dat nuanceren.

De Pro League neemt vandaag met verbazing kennis van de uitspraken van sp.a parlementslid Joris Vandenbroucke over het engagement van de Pro League inzake transparantie en de antiwitwaswet.

De Pro League verklaarde reeds onomwonden voorstander te zijn van een verplichting tot transparantie in de governance van haar leden, een aanbeveling die ook één van de conclusies was van de Commissie van onafhankelijke deskundigen.

De Pro League vraagt wel dat haar engagement om werk te maken van duurzame fiscale transparantie gebeurt met aandacht voor het sectorspecifieke karakter van het professionele voetbal en haar stakeholders en de internationale evoluties en competitiviteit in deze sector, een vraag die trouwens ondersteund wordt door zowel de FOD Economie en de Cel voor Financiële informatieverwerking, zoals bleek uit hun adviezen aan de Commissie Financiën.

Uit bezorgdheid voor de duurzame bedrijfsvoering van haar clubs, maar met het volste respect voor de wettelijke bepalingen, bracht de Pro League bovenstaande bezorgdheden in een nota over, met de vraag om deze in een structureel overleg met zowel de politiek als de Minister van Financiën te behandelen.

De invoering van het Clearing House, van kracht sinds 1 juli en goedgekeurd door de BMA, is het beste bewijs van de intenties van het Belgische professionele voetbal.