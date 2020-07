Anderlecht begint zich stilaan echt zorgen te maken om Kemar Lawrence

Bij Anderlecht nog steeds geen Kemar Lawrence te vinden en de Brusselse club geint zich stilaan zorgen te maken om de Jamaicaanse linksachter.

Over een kleine maand staat het begin van de competitie op het programma, maar bij Anderlecht is er nog steeds geen spoor van Kemar Lawrence. De Jamaicaanse linksachter verblijft nog steeds vanwege familiale problemen.

Dat Lawrence al heel wat te verwerken heeft mag geweten zijn. De Jamaicaanse linksachter zag zijn 15-jarig neefje Joël ooit voor zijn ogen neergeschoten worden en ook zijn steun en toeverlaat in de vorm van zijn oma is al heengegaan. Daar heeft de linksachter het erg moeilijk mee, weet Het Nieuwsblad.

"Elke keer als ik mijn ogen toe doe, dan zie ik het weer voor mij gebeuren", zei Lawrence ooit over de schietpartij. Bij Anderlecht zijn ze ervan overtuigd dat Lawrence nog wel terugkeert, maar wanneer dat zal zijn weten ze niet. Ook de reden voor zijn verblijf in Jamaica is nog niet gekend. Het is dan ook niet onlogisch dat Anderlecht wil doordrukken voor Bogdan Mykhaylichenko van Zorya Luhansk.