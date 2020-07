Beerschotondervoorzitter Walter Damen niet verkozen: "Heb het gevoel dat ik iets veranderd heb"

Walter Damen had zichzelf kandidaat gesteld om te zetelen in de Raad van Bestuur van de Pro League, maar werd niet verkozen. Toch wandelde hij met een goed gevoel buiten.

"Mijn intentie was om iets te veranderen en ik het het gevoel dat ik dat bereikt heb", wist Damen te vertellen aan Gazet van Antwerpen. "De Pro League zal de werking verbeteren. Binnen een jaar wil Peter Croonen nieuwe aanstellingen doen van onafhankelijke bestuurders en een onafhankelijk management."

Voor Beerschot wijzigt er niet veel. Zo zal het nog steeds de promotiefinale moeten afwerken om te beslissen of het volgend seizoen in de Jupiler Pro League speelt. "Ik denk dat er velen spijt hebben van die vergadering op 15 mei. Bij Beerschot en OHL weten we pas vijf dagen voor het nieuwe seizoen in welke competitie we zullen spelen. Op die beslissing zijn ze niet meer teruggekomen, maar er is wel een tweede barragist bijgekomen."

Ook voor Damen was de Algemene Vergadering van gisteren veel aangenamer. "We zaten fysiek bij elkaar, dat geeft al een enorm verschil. De sfeer zat helemaan anders dan op 15 mei.