De Rode Duivels spelen in november oefenwedstrijd tegen stugge tegenstander

De Rode Duivels zullen op woensdag 11 november een oefenwedstrijd spelen tegen Zwitserland. Het geldt als een voorbereidingswedstrijd op de Nations League, want enkele dagen later volgen Engeland en Denemarken.

Enkele dagen later staan enkele wedstrijden in de Nations League op het programma. Zo spelen de Rode Duivels op 15 november tegen Engeland en op 18 november wacht Denemarken. Al deze wedstrijden zullen in Brussel afgewerkt worden.