De Witte en Louwagie leggen uit waarom Buffalo's defensie willen verstevigen: "We moesten iets doen"

KAA Gent was de voorbije weken de meeste actieve ploeg op de Belgische transfermarkt. Het valt vooral op dat de Oost-Vlamingen de nadruk hebben gelegd op defensieve versterkingen. Vanwaar die obsessie?

Voor alle duidelijkheid: de Buffalo’s willen zich ook op aanvallend vlak versterken. Maar het valt op dat de huidige nieuwkomers - Davy Roef, Jordan Botaka, Dino Arslanagic en Nurio Fortuna - toch vooral jongens zijn die op defensief vlak hun strepen hebben verdiend.

“We moesten iets doen”, legt Michel Louwage uit in Het Laatste Nieuws. “We slikten afgelopen seizoen 34 tegendoelpunten. Club Brugge amper 14, Sporting Charleroi maar 24. De rest van het verhaal laat ik door de voorzitter uitleggen.”

“We produceerden mooi aanvallend voetbal”, pikt Ivan De Witte in. “Maar de Belgische competitie vraagt om een mix van offensieve patronen én defensieve organisatie. In dat kader past de aanwerving van Wim De Decker.”

De voormalige T2 van Antwerp FC moet voor meer evenwicht zorgen bij de Buffalo’s. “Wim heeft met Laszlo Bölöni gewerkt. Hij weet hoe je een defensieve organisatie neerzet. Dit is uiteraard allemaal doorgesproken met Jess Thorup.”

“Met Botaka, Nurio en Arslanagic kiezen we voor verdedigers uit de Belgische competitie”, krijgt Louwagie alsnog het laatste woord. “Geen jongens uit Nederland of jongens die de taal niet spreken. Arslanagic is bekend met de ideeën van Bölöni, terwijl Nurio met Felice Mazzu en Karim Belhocine heeft gewerkt. Dat zijn trainers die voetballen vanuit een goede defensieve organisatie.”