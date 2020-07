POLL - Een nieuwe kans voor 'dubbeltje op zijn kant' Vranjes: doen of laten?

Al een kleine week traint Ognjen Vranjes weer mee bij Anderlecht. De Bosnische verdediger haalde in zijn korte periode bij paars-wit flink wat stoten uit en krijgt nu een kans om zich in de gratie van Vincent Kompany en de technische staf te spelen.

Ognjen Vranjes is een dubbeltje op zijn kant. Helt het over naar de gekke zijde, dan ben je hem liever kwijt dan rijk. Dat konden Hein Vanhaezebrouck en zijn opvolgers in het seizoen 2018/19 ervaren. Voelt hij zich goed en gesteund binnen een club, dan helt het dubbeltje over naar de 'juiste' kant. Zoals bij AEK Athene.

Bij de Griekse club geniet hij van een heldenstatus. De prestaties van de Bosniër zijn goed en hij gooit telkens alles in de strijd. Vandaar ook de lovende commentaar van Dmytro Chygrynskyi aan het adres van Vranjes. Ze stonden dit seizoen samen in de Atheense defensie.

Maar, de Vranjes van twee seizoenen geleden in België was een tikkende tijdbom. Twee rode kaarten in minder dan vijftien duels en allerhande akkefietjes naast het veld. Vincent Kompany kan proberen de 30-jarige verdediger onder zijn vleugels te nemen en hem doen inzien dat het er in België toch iets anders aan toe gaat dan in Griekenland.

Uw mening

Valt het mee dan heeft de club er een betrouwbare pion in de defensie bij. Valt het tegen dan zit RSCA wellicht nog tot 2022 met een dure, overbodige speler, terwijl elke euro van tel is voor de club.

Wat zou u doen als u de sportieve touwtjes in handen had bij Anderlecht: de onvoorspelbare Vranjes een nieuwe kans geven tijdens de voorbereiding of hem zo snel mogelijk proberen te verkopen/verhuren?