Waasland-Beveren vestigt hoop op BAS: "Hopen dat het sportieve primeert"

Geen wijzigingen aan het competitieformaat en dus nog steeds geen Waasland-Beveren in 1A. De Wase club vestigt nu alle hoop op het BAS, wat de laatste kans zal zijn voor Waasland-Beveren.

De Belgische Mededingingsautoriteit meent dat het afsluiten van de competitie correct is verlopen en daardoor zag Waasland-Beveren hun klacht verworpen worden. Nu vestigt de club alle hoop op het Belgisch Arbitragehof om alsnog in 1A te kunnen blijven.

Want ook daar diende de club een klacht in. Het BAS is zowat de laatste strohalm voor de club. Als ze ook daar geen gelijk krijgen, dan wordt het sowieso 1B.

"We betreuren de beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit, maar geven niet op. Het had logisch geweest om de competitie uit te breiden naar 18 ploegen en de meerderheid van de ploegen was het daar ook mee eens, maar toch haalden we niet genoeg stemmen", klinkt het bij Waasland-Beveren.

Het BAS dus. "We wachten hun beslissing af. We hopen dat ze het sportieve laten primeren. Wij verwachten eerstdaags een beslissing. Ondertussen zitten we niet stil en bouwen we al aan een ploeg voor volgend seizoen", laat de club nog weten.