"Veel clubs komen snuffelen, maar er wordt niets concreet": clubloze spelers moeten geduld hebben deze mercato

Jimmy De Jonghe is een van de Lokeren-spelers die na het faillissement nog geen nieuwe club vond. In afwachting van een concreet voorstel onderhoudt hij zijn conditie, maar ondertussen zijn alle profclubs al even aan het trainen.

Het is de ambitie van Jimmy De Jonghe om volgend seizoen opnieuw op profniveau aan de slag te gaan. De linksachter had normaal gezien een contract tot 2022 bij Sporting Lokeren en wou met de Wase club meedingen naar promotie in 1B, maar dat draaide anders uit. Nu is hij al een poos op zoek naar een nieuwe club, en dat terwijl alle profclubs al even aan het trainen zijn.

Erg frustrerend voor de 28-jarige verdediger. "Inderdaad. Het enige wat ik kan doen is mijn conditie op peil houden. Als ik straks een club vind, wil ik niet dat ze een conditionele achterstand vaststellen. Anderzijds is het ook gevaarlijk voor blessures, dus wil ik zo fit mogelijk blijven", legt hij uit in een gesprek met Voetbalkrant.com.

Maar de zoektocht verloopt stroef voor De Jonghe. "Alles gaat via mijn makelaar en er zijn toch al enkele clubs komen polsen. Maar daar bleef het steeds bij. Concrete aanbiedingen zijn er nog niet geweest. Deze mercato is echt wel anders dan de voorgaande jaren", stelt de voormalige speler van Beerschot, Roeselare en Club Brugge vast.

Tot augustus wachten

De coronacrisis speelt duidelijk parten bij de aanwervingspolitiek van clubs. "Eén club heeft zelfs aangegeven dat ze pas in augustus in gang zouden schieten. Wie weet zijn er nog clubs die zo denken. Door de coronacrisis en de late beslissingen over de formats duurt het allemaal wat langer. Sommige clubs zullen ook voor een kleinere spelerskern kiezen. Nu clubs nog tot oktober transfers kunnen doen, zal het allemaal wel wat langer kunnen duren."

En De Jonghe is lang niet de enige speler die nog geen club heeft gevonden. Voor hem en zijn de jongens die in hetzelfde schuitje zitten, zouden het nog lange zomermaanden kunnen worden.