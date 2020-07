Lennart Mertens, vorig seizoen goed voor 28 doelpunten, klaar voor 1B: "Ook komend seizoen mijn doelpunten meepikken"

In het kampioenenjaar scoorde Lennart Mertens 28 doelpunten in 24 wedstrijden. Duizelingwekkende cijfers van de Deinze-spits. Komend seizoen zal het wellicht zwaarder worden voor de Oost-Vlamingen, maar: "Ook in 1B wil ik mijn doelpunten meepikken", vertelt Mertens aan Voetbalkrant.com.

Zaterdag begint Deinze aan de echte voorbereiding op het nieuwe seizoen. "We hebben al twee weken getraind, waarna een week volgde met allerhande medische en fysieke testen", vertelt Lennart Mertens. "Na een week verlof starten we zaterdag eindelijk écht. Ik heb er alvast enorm veel zin in. Nooit eerder zat ik zolang zonder voetbal."

"Normaal gezien is de voorbereiding zeker niet de meest prettige periode van het seizoen, maar nu is dat helemaal anders. Ik kijk enorm uit naar onze eerste oefenwedstrijd van volgende week zaterdag tegen Zulte Waregem."

"Mijn testen waren trouwens allemaal goed! Naast het loopwerk ontdekte ik ook de koersfiets tijdens de lockdown. Ik moet zeggen dat ik de microbe te pakken heb. Ik maakte enkele mooie tochtjes, zoals naar de Leeuw van Waterloo en Roubaix", aldus de scherpschutter van Deinze.

Minder dominant

Deinze freewheelde vorig seizoen nog door Eerste Amateur (nu Eerste Nationale). Als spits profiteerde Mertens optimaal van het meesterschap. Het gevolg: 28 doelpunten in 24 wedstrijden.

"Ik ben een targetspits. Ik ben me er inderdaad van bewust dat we volgend seizoen misschien wat minder dominant zullen spelen. Dan is het mijn taak om mijn werk te blijven doen: Bal bijhouden, rust brengen in het elftal, zodat de ploeg kan opschuiven. Maar het is wel degelijk de bedoeling om ook in 1B mijn doelpunten mee te pikken. Maar ik zal er inderdaad mee moeten leren leven dat het misschien enkele weken wat minder vlot zal gaan. Het is net dan dat je mentaliteit moet tonen", bekent Mertens.

Overigens vertelde Deinze-voorzitter Denijs Van De Weghe aan onze redactie (lees hier) dat er nog versterkingen zullen volgen in het offensieve compartiment. "Het is ook nodig dat we nog een aanvaller aantrekken", is Mertens realistisch. "Op dit moment ben ik zowat de enige spits in onze kern. Wat als er iets gebeurt met mij? En daarnaast, concurrentie kan nooit kwaad", besluit Lennart Mertens.