Deinze, dat voor ervaring kiest, wapent zich voor 1B: "Starten met 5 à 6 op 9"

Deinze wapent zich, ver van alle commotie rond de Pro League, voor 1B. De promovendus haalde vooral in het defensieve compartiment al enkele ervaren mannen binnen. Voetbalkrant.com sprak met Denijs Van De Weghe, voorzitter van de ambitieuze Oost-Vlamingen.

Met een straatlengte voorsprong werd Deinze afgelopen seizoen kampioen. De lang verwachte promotie naar 1B is een feit. Ook daarin wil de club van Denijs Van De Weghe allerminst een mal figuur slaan.

Deinze haalde met Soufiane El Banouhi, William Dutoit en Siebe Blondelle al drie spelers uit het verdedigende compartiment aan die het klappen van de zweep kennen. "Dat is een bewuste keuze", legt de voorzitter van Deinze uit. "We beschikten afgelopen seizoen over een vrij jonge kern. We beseffen dat we ervaring nodig hebben om ook in 1B succesvol te zijn."

Vooral de komst van Siebe Blondelle, vorig seizoen aanvoerder bij Eupen, is opmerkelijk. "Siebe stond al langer op de radar bij ons. Dat we hem op zijn 34ste een contract voor drie seizoenen aanbieden? Dat is volgens mij geen risico. Een centrale verdediger kan doorgaans veel langer op niveau meedraaien. Kijk naar Deschacht, die is zelfs nog enkele jaren ouder."

"Starten met vijf à zes op negen"

Maar het huiswerk van Deinze is duidelijk niet klaar. Er zijn nog versterkingen op komst. "Daar zijn we mee bezig, dat volgt zeker nog. Ook ons middenveld en aanval zullen nog versterkt worden", bekent Van De Weghe.

Dan rest de vraag wat de ambities van de nieuwkomer zijn volgend seizoen. "Tja, zolang we niet weten wie onze zeven tegenstanders zullen zijn, is dat erg moeilijk om te zeggen. Voor hetzelfde geld gaan Waasland-Beveren, Beerschot en OHL alsnog naar 1A. We starten tegen RWDM, Seraing en Lommel. Ik zou daar toch graag vijf à zes punten uit puren", besluit de voorzitter van Deinze.