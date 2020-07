Duitse eersteklasser wil voor vol stadion spelen en is bereid voor meer dan 20 000 fans coronatests betalen

In de Bundesliga is nu al geruime tijd opnieuw voetbal te zien, weliswaar achter gesloten deuren. Bij Union Berlijn zijn ze het echt beu om zonder publiek te spelen. De ploeg wil niet enkel terug fans toelaten, het wil ook opnieuw voor een vol stadion spelen.

Het Stadion An der Alten Försterei, waar Union zijn thuiswedstrijden afwerkt, heeft een capaciteit van 22 012 toeschouwers. Het lijkt gekkenwerk om in deze tijden voor zoveel supporters te kunnen spelen, maar de club uit de Duitse hoofdstad heeft er iets op gevonden.

Coronatest 24 uur voor de aftrap

Het wil supporters die minder dan 24 uur voor de aftrap een negatieve coronatest hebben afgelegd toegang geven tot het stadion. Als er zo 22 000 fans daartoe bereid zijn, zit het stadion zo weer vol. Union Berlijn is zelfs bereid om op te draaien voor de kosten voor elk van die tests.

Naast dat ze in Berlijn de fans erg missen, willen ze ook de werkgelegenheid in en rond het stadion een boost geven. Union Berlijn zou binnenkort zijn plan voorleggen aan de overheid. Union Berlijn staat elfde in de Bundesliga.