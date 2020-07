Liverpool speelt gelijk en kan al streep zetten door enkele records

Liverpool is al kampioen, maar had wel nog graag enkele records gebroken.

Door enkele records zal het na vandaag toch al een streep mogen zetten. Een gelijkspel tegen Burnley zorgde daarvoor.

Nochtans kwam Liverpool in een uitstekende eerste helft wel op voorsprong. Andy Roberston scoorde het eerste doelpunt van de wedstrijd na een dik halfuur spelen. In de tweede helft kon Jay Rodriguez echter knap gelijk maken voor Burnley.

Zowel Burnley als Liverpool kregen nog kansen op de zege, maar het bleef 1-1. Daardoor zal Liverpool het record van meeste thuiszeges in een seizoen al niet meer mogelijk worden. De kans om al thuiswedstrijden in een seizoen te winnen zit er daardoor ook niet meer in.